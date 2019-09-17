Происшествия

Житель Дедовичского района попался на краже алкоголя и продуктов

Кража продуктов и спиртного из магазина может обернуться для жителя Дедовичского района пятилетним лишением свободы. Прокурором города Пскова уже направлено в суд уголовное дело в его отношении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение и кража инкриминируется жителю деревни Красные Горки Вязьевской волости.

В ходе следствия установлено, что 11 мая 2019 года в ночное время 44-летний мужчина, проходя мимо магазина «Магнит», расположенного в Пскове на Октябрьском проспекте, дом 37/2, решил похитить оттуда спиртное. Для этого он залез на крышу подвального помещения, расположенного рядом с магазином «Магнит», разбил стекло в окне торгового зала магазина, и с помощью палки достал со стеллажа алкогольную продукцию на сумму более 3 000 рублей.

Однако скрыться с места преступления и распорядиться похищенным имуществом, обвиняемый не смог, так как на месте совершения преступления был задержан сотрудниками полиции.

Также в ходе следствия установлено, что в ночное время 26 мая 2019 года у данного гражданина, находящегося по месту своего проживания, возник преступный умысел, направленный на тайное хищение продуктов питания и спиртного из магазина «Продукты», расположенного в деревне Красные Горки. Во исполнение своего преступного умысла обвиняемый с целью подготовки к совершению кражи и установления времени прибытия сотрудников полиции по сигнальной тревоге, в ночное время 26 мая 2019 года разбил окно в указанном магазине, спрятался и стал ждать приезда сотрудников полиции. Затем он через ранее проделанный проем в окне с помощью отвертки открыл окно и проник в помещение вышеуказанного магазина.

Находясь внутри магазина, злоумышленник сложил в заранее приготовленный и принесенный с собой полимерный мешок товарно-материальные ценности на сумму около 3 000 рублей, после чего скрылся с места совершения преступления.

После совершения данного преступления гражданин заключен под стражу.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.