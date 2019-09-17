Происшествия

Вчера в Псковской области произошло два пожара

18 сентября в 17.17 в дежурный пункт МЧС по Псковской области поступил сигнал о возгорании в жилом доме в деревне Вересенец Опочецкого района. По предварительной информации, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки. В результате пожара в доме сгорели кровля, веранда и хозяйственная постройка на территории участка. Пострадавших нет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 19.57 случился пожар в городе Великие Луки, на улице Лизы Чайкиной. В трехэтажном неэксплуатируемом доме на первом этаже загорелся мусор. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. При пожаре никто не пострадал.