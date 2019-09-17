Происшествия

Великолучанин перечислил 10 тысяч рублей «знакомой», попросившей о помощи

В Великих Луках местный житель в результате уловок мошенников лишился денежных средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 18 сентября 37-летнему мужчине в социальных сетях пришло сообщение от имени его знакомой. Женщина попросила помочь ей с финансами и перечислить 10 тысяч рублей.

Великолучанин деньги переслал, а через некоторое время выяснилось, что его знакомая подобных сообщений не направляла. Оказалось, что неизвестные взломали ее страницу в Сети. По данному факту возбуждено уголовное дело.