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Сотрудника исправительной колонии в Псковском районе подозревают в получении взятки

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области возбудили уголовного дела в отношении одного из сотрудников исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (деревня Середка Псковского района). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета, сотрудника колонии подозревают в совершении преступления, предусмотренного части 3 стать 290 УК РФ (получение взятки).

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«По версии следствия, в начале 2019 года сотрудник исправительной колонии строгого режима за взятку в виде денег пронес на территорию исправительного учреждения и передал осужденному запрещенные предметы», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что преступление выявили оперативные подразделения собственной безопасности УФСИН России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей. В настоящее проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.