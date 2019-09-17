Происшествия

В Великих Луках кражу магнитолы автоледи оценила в 12,5 тысяч рублей

В полицию Великих Лук поступило обращение о краже магнитолы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, обратилась - местная жительница 1972 года рождения.

«Как сообщила потерпевшая, в период времени с 11 по 18 сентября неизвестный разбил лобовое стекло в автомашине Volkswagen Passat, которая была припаркована у дома на улице Мурмаская, и забрал магнитолу», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в полиции добавили, что общий ущерб женщина оценила в 12 500 рублей. Проводится проверка.