Происшествия

Директора предприятия в Печорском районе подозревают в незаконном получении премий

Директора одного из муниципальных предприятий Печорского района подозреваются в незаконном получении премий, оформленных на его имя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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«По версии следствия, руководитель, используя свое служебное положение, умышленно и из корыстных побуждений с целью обогащения незаконно издал приказы о своем премировании на общую сумму 69 тысяч рублей. Эти денежные средства за счет предприятия были ему выплачены в полном объеме», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что следственным отделом МО МВД России «Печорский» по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 160 «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.