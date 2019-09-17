Происшествия

С помощью телефонов жителей Псковской области лжебанкиры украли за сутки больше 100 тысяч рублей

У жителей Псковской области мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, похитили за сутки больше 100 тысяч рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эти деньги преступникам удалось заполучить лишь за 18 сентября, когда жертвами стали 4 жителя.

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«В Острове у местной жительницы неизвестное лицо под предлогом приостановления транзакции денежных средств, действуя от имени работника банка, с использованием телефона, зарегистрированного в Москве, обманным путем завладело деньгами в сумме 45 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в управлении добавили, что в результате такой же преступной схемы 18 сентября лишилась 30 тысяч рублей жительница Пыталово. На эту же уловку поддались и двое псковичей. Они не досчитались в общей сложности свыше 25 тысяч рублей. По всем данным фактам возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с участившимися в регионе случаями дистанционного хищения денег с банковских счетов полиция напоминает нашим согражданам о мерах предосторожности: не сообщайте незнакомцам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из СМС или с обратной стороны пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас подобную информацию, а в случае любого подозрительного звонка следует незамедлительно обратиться в полицию.

Ниже публикуется список номеров телефонов, с которых на территории города Пскова осуществлялась противоправная деятельность: 84950061779, 84953696997, 84957869013, 84952738267, 84953778209, 84955647889, 84959390856, 84957032157, 84951373908.