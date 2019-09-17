Происшествия

Мужчина получил отравление угарным газом во время ночного пожара на улице Алехина в Пскове

В 00.08 20 сентября поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Алексея Алехина в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждены постельные принадлежности на площади 2 кв. метра. В результате пожара пострадал хозяин квартиры - мужчина 1962 года рождения. Он получил отравление угарным газом. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего.

В 14.47 19 сентября в двухэтажном сарае на улице Харченко в городе Пскове сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри по всей площади. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

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В 12.44 19 сентября в жилом доме на Зимнем переулке в городе Пскове сгорела кровля по всей площади, дом выгорел изнутри. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в розетке внутри дома.

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В 11.00 19 сентября поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Лесной в деревне Середка Псковского района. В доме в комнате огнем поврежден подоконник. Пожар начался из-за поджога. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных.