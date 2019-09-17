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В Тверской области псковича осудили на 14 лет за покушение на убийство и хранение тротила

В Тверской области жителя псковского региона осудили на 14 лет тюрьмы за покушение на убийство и хранение тротила. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Торопецкий районный суд вынес приговор жителю Псковской области на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей. Как установило следствие, мужчина из хулиганских побуждений покушался на убийство водителя автовоза на автодороге М9 «Балтия». Также он приобрел и хранил у себя дома около 1 кг тротила и более 100 патронов от нарезного огнестрельного оружия.

В итоге суд назначил гражданину наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 40 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.