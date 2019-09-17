Происшествия

Жителю Пустошкинского района, побившего сожительницу, запретили покупать алкоголь в розлив

Прокуратурой Пустошкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №14 Пустошкинского района мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья).

В судебном заседании установлено, что 25 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил своей сожительнице телесные повреждения в виде перелома правой ключицы, ссадин и кровоподтеков в области туловища, повлекшие средней тяжести вред здоровью, не опасный для жизни человека.

С учетом позиции государственного обвинителя судом назначено подсудимому наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с запретом на посещение мест торговли в пределах муниципального образования «Пустошкинский район», где реализуют алкогольные напитки в розлив, а также обязанностью не выезжать за пределы Пустошкинского района и не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.