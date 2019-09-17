Происшествия

Житель Псковского района, избивший дачницу, может отправиться за решетку

Прокурор Псковского района направил в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который в ходе конфликта причинил знакомой вред здоровью средней тяжести.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что в середине июля вечером злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения во время нахождения у своей знакомой по месту ее проживания в СНТ «Псковитянка», в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, схватил женщину рукой за шею, и начал ее сдавливать, после чего нанес ей несколько ударов кулаком по лицу и телу, причинив ей телесные повреждения: кровоподтеки на лице и перелом грудины.

Уголовное дело направлено в мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст. 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.