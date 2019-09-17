Происшествия

В Псковском районе пенсионерку будут судить за кражу мобильного телефона

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении неоднократно судимой 60-летней местной жительницы, которая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ (кражу, то есть тайное хищение чужого имущества).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в середине августа злоумышленница-пенсионерка, находясь на участке рядом с домом в деревне Обижа, совершила кражу из женской сумки, оставленной в салоне автомобиля. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, воровка похитила из сумки мобильный телефон, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 6250 рублей. В последующем мобильный телефон изъят сотрудниками полиции по месту жительства злоумышленницы.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.