Происшествия

За угрозу убийством житель Псковского района осужден к ограничению свободы

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего жителя села Середка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором мирового судьи он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

В суде установлено, что в середине июня подсудимый находился в комнате одного из жилых домов в Середке, где, испытывая неприязнь к своей знакомой, устроил с ней ссору. В ходе ссоры он достал из кармана одетой на нем толстовки кухонный нож и, находясь в непосредственной близости к женщине, высказал в ее адрес угрозу убийством, а именно сказал: «Зарежу!». При этом он замахнулся ножом на потерпевшую, тем самым демонстрируя реальность своих намерений.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, назначил подсудимому наказание виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев с возложением на него ряда ограничений и обязанности. Приговор суда не вступил в законную силу.