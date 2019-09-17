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Происшествия

Свыше 1 млн рублей получили мошенники от доверчивой жительницы Новосокольников

20.09.2019 16:24|ПсковКомментариев: 0

В результате мошеннических действий неизвестных 40-летняя жительница города Новосокольники лишилась крупной денежной суммы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, женщина приобретала через интернет лекарства, и ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился работником правоохранительных органов из Москвы. Он сообщил, что лица, услугами которых женщина ранее пользовалась для приобретения медикаментов, оказались мошенниками, и в их отношении проводится разбирательство, а ей как потерпевшей якобы полагается очень крупная компенсация. Но для ее получения требуется сначала оплатить страховку.

Горожанка поддалась на эту уловку и в результате нескольких операций перечислила на указанный ей счет свыше миллиона рублей. Но когда потерпевшая убедилась, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью к стражам порядка. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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