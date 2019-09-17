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Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области предъявило журналисту Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей адвокат Светланы Прокопьевой Татьяна Мартынова, обвинение было предъявлено сегодня, 20 сентября. С обвиняемой взяты подписки о невыезде и неразглашении информации. По словам Татьяны Мартыновой, на следующей неделе дело будет передано адвокатам для ознакомления.

Напомним, что уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено в феврале 2019 года. Основанием для этого послужила авторская программа Светланы Прокопьевой, посвященная теракту в Архангельске в октябре 2018 года. В ноябре 2018 года программа вышла в эфир радио «Эхо Москвы» в Пскове, в дальнейшем текстовая версия передачи была опубликована на сайте ПЛН.