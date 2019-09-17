Происшествия

У великолучанина украли оружие

Необычная кража произошла в Великих Луках в период времени с 24 августа по 18 сентября. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей из источника в правоохранительных органах, неустановленное лицо, находясь в квартире на набережной Л. Шмидта, свободным доступом украло гладкоствольное ружье.

Ущерб составил более 22 000 рублей.

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались бомж 1991 года рождения и его ранее судимый подельник 1988 года рождения.

По данному факту проводится проверка.