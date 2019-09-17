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Полиция раскрыла по «горячим следам» хищение имущества в великолукской аптеке

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества граждан на территории региона.

В Великих Луках днем 18 сентября 68-летняя жительница Мурманской области забыла у кассы в аптеке по улице Зверева свой кошелек, в котором находились банковская карта и более пяти тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, кошелек похитили. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В результате проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» установлена гражданка, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Это–жительница Великолукского района, 1972 года рождения. Она дала признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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А в деревне Новый Изборск Печорского района из подъезда дома свободным доступом был похищен велосипед. В этой краже подозревается не работающий, судимый местный житель, 2000 года рождения. В ходе обыска велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело.