В Великих Луках полиция изъяла наркотики у ранее судимого горожанина

В Великих Луках у молодого человека обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по городу Великие Луки 17 сентября в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли у неработающего, ранее судимого местного жителя, 1992 года рождения, N-метилэфедрон общей массой 1.01 грамма, что является значительным размером.
Великолучанин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.