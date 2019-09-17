Происшествия

Поверив лжебанкиру великолучанин лишился 15 тысяч рублей

В результате действий мошенников пенсионер в Великих Луках лишился денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, жителю Великих Лук, 1954 года рождения, 19 сентября на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он заявил, что с банковской карты пенсионера злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. И для выхода из сложившейся ситуации необходимо, чтобы великолучанин сообщил некоторые данные по карте.

Горожанин выполнил указания незнакомца и сообщил необходимые реквизиты. И в результате, нечистые на руку лица списали с его карты около 15 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что данный случай за последнее время, к сожалению, далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на уловки неизвестных «доброжелателей».