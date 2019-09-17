Происшествия

Неизвестные злоумышленники ночью подожгли ВАЗ в Елизарово

В 03.42 23 сентября поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2109 в деревне Елизарово в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате автомобиль сгорел. Предварительно, причиной пожара стал поджог.

В 22.58 22 сентября сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат» 1995 года выпуска в деревне Рецкие в Островском районе. Предварительно, причиной возгорания стала разгерметизация газового оборудования. От огня спасены дом и 2 хозяйственные постройки.