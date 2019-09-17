Происшествия

Житель Невельского района привлечен к уголовной ответственности за угон автомобиля

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Невельского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

В суде установлено, что утром 29.07.2019 мужчина, находясь на улице в д. Бондарево Усвятского района Псковской области, действуя в результате внезапно возникшего преступного умысла, направленного на неправомерное завладение автомобилем марки ВАЗ-21140, не имея цели хищения автомобиля, умышленно, с целью доехать до д. Шершни Усвятского района Псковской области, открыл незапертую водительскую дверь автомобиля и проник внутрь салона и при помощи ключа, который находился в подлокотнике, завел двигатель указанного автомобиля и без разрешения законного владельца, не имея права на управление данным автомобилем, совершил его угон от дома потерпевшего, поехав в д. Шершни Усвятского района. Возвращаясь обратно, 29.07.2019 примерно в 11 часов забуксовал на автодороге в д. Карпекино Усвятского района Псковской области.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.