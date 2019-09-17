Происшествия

Пресечена попытка гражданина Вьетнама незаконно перейти границу в Псковской области

Прокуратурой Красногородского района направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина Социалистической Республики Вьетнам, обвиняемого в попытке пересечения Государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, в ходе предварительного расследования установлено, 1 августа около 4:00, обвиняемый, находясь в пограничной зоне на территории Красногородского района Псковской области, примерно в 1500 метрах от линии Государственной границы Российской Федерации, следовал в сторону Государственной границы РФ и Латвийской Республики с целью ее незаконного пересечения. При этом он не имел при себе действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения.

Гражданин Вьетнама был задержан сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области.

Санкция ч.1 ст.322 УК РФ предусматривает наказания в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.