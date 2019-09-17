Происшествия

Пскович в магазине похитил у 80-летней женщины паспорт и кошелек с деньгами

22 сентября около 12.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего местного жителя, который похитил у 80-летней женщины паспорт и кошелек с деньгами в сумме более 2000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

