Происшествия

Великолучанин проник в склад магазина и похитил кошелек с деньгами

22 сентября около 17.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Вокзальной в Великих Луках сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего молодого человека, который проник в складские помещения продуктового магазина и похитил у одной из работниц магазина кошелек с деньгами в сумме 800 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.