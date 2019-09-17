Происшествия

Псковичи лишились денег, совершая покупки через интернет и «спасая» свои банковские карты от «мошенников»

В Псковской области зарегистрированы очередные факты мошенничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Так, 19 сентября в Великих Луках 20-летняя студентка заинтересовалась в социальных сетях объявлением о продаже ноутбука по сходной цене. После общения с продавцом великолучанка подтвердила по пришедшей ссылке реквизиты своей карты и в результате лишилась более 15 тысяч рублей. После этого продавец перестала выходить с потерпевшей на контакт. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще один великолучанин решил приобрести через интернет электростабилизатор для экшн-камеры. Нашел на одном из популярных сайтов объявление, созвонился с продавцом. Тот обещал, что курьер доставит товар, но сначала предложил 57-летнему великолучанину перевести деньги. Тот перечислил 5 тысяч рублей, однако заказанного приспособления так и не дождался, после чего обратился за помощью в полицию. В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки в рамках возбужденного уголовного дела выясняют все обстоятельства произошедшего.

А в Пскове 47-летний горожанин 20 сентября после общения с неизвестным злоумышленником, который представился сотрудником банка, остался без 140 тысяч рублей, которые списали с его банковской карты под предлогом приостановления транзакции денежных средств. Проводится расследование. Еще одной жертвой мошенников стал пенсионер из Дедовичского района, которого обманным путем лишили более 7 тысяч рублей.