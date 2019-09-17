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Происшествия

СКР проведет проверку по факту получения смертельной травмы юным велосипедистом в Великолукском районе

24.09.2019 11:35|ПсковКомментариев: 0

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области Петр Крупеня поручил следователям провести процессуальную проверку по факту получения смертельной травмы юным велосипедистом в Великолукском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено информационное сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего велосипедиста 2009 года рождения, которое имело место 23 сентября в 16.35 на автодороге Великие Луки - Новосокольники. Проведение проверки по таким сообщениям, в соответствии с требованиями федерального законодательства, относится с исключительной компетенции органов внутренних дел.  

Вместе с тем, в указанной публикации сообщается, что пострадал несовершеннолетний спортсмен, который двигался в колонне велосипедистов спортивной школы «Олимпия». В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, ребенок скончался на месте происшествия.

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил следователям Великолукского межрайонного следственного отдела провести процессуальную проверку в отношении лиц, ответственных за работу спортивной секции, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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