Происшествия

СКР проведет проверку по факту получения смертельной травмы юным велосипедистом в Великолукском районе

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области Петр Крупеня поручил следователям провести процессуальную проверку по факту получения смертельной травмы юным велосипедистом в Великолукском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено информационное сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего велосипедиста 2009 года рождения, которое имело место 23 сентября в 16.35 на автодороге Великие Луки - Новосокольники. Проведение проверки по таким сообщениям, в соответствии с требованиями федерального законодательства, относится с исключительной компетенции органов внутренних дел.

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Вместе с тем, в указанной публикации сообщается, что пострадал несовершеннолетний спортсмен, который двигался в колонне велосипедистов спортивной школы «Олимпия». В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, ребенок скончался на месте происшествия.

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил следователям Великолукского межрайонного следственного отдела провести процессуальную проверку в отношении лиц, ответственных за работу спортивной секции, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.