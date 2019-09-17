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Пыталовская прокуратура добилась устранения нарушений в ФАПе Островской межрайонной больницы

24.09.2019 12:28|ПсковКомментариев: 0

Суд удовлетворил требования прокуратуры Пыталовского района, обратившейся с исковым заявлением к ГБУЗ «Островская межрайонная больница», с требованием обеспечить Вышгородский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) необходимым оборудованием. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в настоящее время решение суда исполнено, медицинская организация оснастила ФАП большей частью необходимого оборудования.

«Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства Вышгородский ФАП Пыталовского района не оснащен необходимым медицинским оборудованием, а именно: электрокардиографом, холодильником для лекарственных препаратов, термометрами, весами для детей и взрослых, а также иным оборудованием», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что отсутствие в ФАПе необходимого медицинского оборудования нарушает права граждан на получение доступной и качественной первичной медико-санитарной помощи.

Теги: #прокуратура псковской области #медицина #прокуратура #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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