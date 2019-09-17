Происшествия

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении

23 сентября на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 15:15 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Октябрьской. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который взял с витрины продукты питания и бытовую химию на сумму более 4000 рублей и попытался скрыться, не расплатившись за товар, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии задержали гражданина и установили его личность. 36-летний местный житель для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.