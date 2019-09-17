Происшествия

Очередная великолучанка стала жертвой мошенников

23 сентября на мобильный телефон жительницы Великих Лук позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Звонящие сообщили, что с карты женщины пытаются незаконно снять наличные, для предотвращения этого граждане порекомендовали продиктовать им все данные карты, а также код из смс, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Они убедили женщину, что ее сбережения переведут в безопасную ячейку. В итоге великолучанка потеряла 70 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.