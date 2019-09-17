Происшествия

Серьезное наказание грозит жителю Гдовского района, заживо сжегшему беспомощного пенсионера

В Гдовском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Следствием установлено, что 34-летний местный житель сжег пенсионера, при этом обвиняемый находился в состоянии расстройства психики, которое было вызвано чрезмерным употреблением алкоголя. Применяя силу, обвиняемый попал в дом убитого в одной из гдовских деревень. Предполагается, что он нашел канистру спирта и поджег его. В результате действий обвиняемого в дома начался пожар.

В комнате находился пенсионер, который в силу причин здоровья не мог самостоятельно выбраться из дома, о чем было известно обвиняемому. В результате пожара пожилой мужчина, находящийся в доме, погиб.

Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.