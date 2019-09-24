Происшествия

Осуждена псковичка, подарившая свою новорожденную дочь жительнице Вологды

Собранные следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 24-летней роженицы из Пскова и ее 47-летней соучастницы из Вологды, которая забрала себе новорожденного ребенка. Обе женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

Установлено, что 1 декабря 2018 года псковичка, выписавшись из ГБУЗ Псковской области «Псковский перинатальный центр» с новорожденным ребенком женского пола, безвозмездно передала девочку вологжанке, с которой предварительно договорилась о сделке через переписку в сети Интернет.

Смотрите также Псковичка отдала в дар своего новорожденного ребенка

В результате тесного взаимодействия с оперативными подразделениями УМВД России по Псковской области и коллегами из следственного управления СК России по Вологодской области участники незаконной сделки были изобличены и арестованы, а ребенок передан в медицинское учреждение.

Приговором Псковского городского суда псковичке назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Ее соучастнице из Вологды – 2 года 4 месяца лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.