Происшествия

55 тысяч рублей не досчиталась на своей банковской карте псковичка

23 сентября жертвой дистанционного мошенничества стала жительница Псковского района, которая не досчиталась на своей банковской карте 55 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В управлении отметили, что на данный момент проводится расследование.

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Отметим, что это уже далеко не первый подобного рода случай, произошедший на территории региона за последнее время. В связи с этой негативной ситуацией полиция напоминает о мерах предосторожности: не сообщайте незнакомцам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из СМС или с обратной стороны пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас подобную информацию, а в случае любого подозрительного звонка следует незамедлительно обратиться в полицию.