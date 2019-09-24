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Происшествия

Великолучанин разбил стекло и проник в чужой автомобиль

24.09.2019 16:45|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках в период с 11 по 18 сентября во дворе дома по улице Мурманской неизвестный, разбив лобовое стекло автомобиля «Фольксваген», совершил кражу аккумулятора и магнитолы. Причиненный ущерб составил более 18 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, установлен 33-летний безработный, судимый великолучанин, который подозревается в данном противоправном деянии. Он дал признательные показания. Проводится проверка.

Здесь же в городе на Ловати 30-летняя местная жительница 22 сентября  потеряла свою банковскую карту. И вскоре женщине стали приходить СМС-сообщения о списании с карты денег. Кто-то пользовался ею при покупках в магазинах. Всего было списано порядка 9 тысяч рублей. Полицейским по «горячим следам» удалось установить подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый великолучанин. Возбуждено уголовное дело.

А в Пскове стражами порядка раскрыто ранее совершенное преступление. В областном центре 9 июля текущего года из строительного вагончика, находившегося на территории предприятия по улице Индустриальной, были похищены дрель, гайковерт и другое имущество. В этой краже подозревается 35-летний безработный, судимый житель Краснодарского края. Ведется следствие.

Источник: Псковская Лента Новостей
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