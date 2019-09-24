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Происшествия

Полиция продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре прошлого года

24.09.2019 19:25|ПсковКомментариев: 0

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Александр Иванов, 1975 года рождения. По имеющимся данным, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на вид пропавшему около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Был одет: чёрная шапочка, камуфлированные куртка и брюки зелёного тона, зимние кроссовки тёмные. С собой была чёрная сумка, носимая на плече.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Теги: #требуется помощь #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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