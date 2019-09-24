Происшествия

Поднадзорный пскович самовольно уехал жить в Петербург

Заместитель прокурора Псковского района утвердил обвинительный акт в отношении жителя Псковского района 1988 года рождения, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места пребывания, в целях уклонения от административного надзора).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, установлено, что судом при освобождении из мест лишения свободы после отбытия наказания в отношении жителя Псковского района был установлен административный надзор сроком на 8 лет до погашения судимости, с установлением ограничений: обязательной явки 3 раза в месяц в полицию по месту жительства; запрещение на выезд за пределы Псковской области и запрещение пребывания вне жилого помещения с 23.00 до 06.00.

Однако, злоумышленник не посчитал нужным уведомлять правоохранительные органы о своих намерениях проживать в другом месте, после чего уехал в г. Санкт-Петербург, то есть самовольно покинул место своего пребывания и не проживал в нем, с целью уклонения от административного надзора.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 314.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.