Происшествия

Пенсионер получил ожоги при пожаре в великолукской деревне Жестки

В 03.26 25 сентября поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Жестки в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в доме сгорела кровля, выгорело изнутри по всей площади.

Хозяин дома 1952 года рождения получил термические ожоги лица и головы. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде. От огня спасены 2 хозяйственные постройки и жилой дом.

В 04.48 25 сентября горел гараж в деревне Торхи Пустошкинского района.