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Прокуратура Псковской области признала законным возбуждение уголовного дела за получение взятки сотрудником УФСИН

Прокуратурой области признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки сотрудником исправительного учреждения УФСИН России по Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, прокуратура провела проверку соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при принятии следственным органом решения о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки.

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«В ходе надзорных мероприятий установлено, что старший оперуполномоченный оперативного отдела одной из исправительных колоний УФСИН России по Псковской области договорился с осужденным о доставке последнему на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов в виде мобильного телефона за получение от осужденного незаконного денежного вознаграждения в размере стоимости мобильного телефона», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в целях реализации достигнутой договоренности осужденным осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту в сумме 33 000 рублей, из которой 14 790 рублей для оплаты стоимости мобильного телефона, заранее заказанного осужденным посредством сети «Интернет». Сотрудник исправительного учреждения пронес мобильный телефон и зарядное устройство к нему на территорию колонии, где лично передал их осужденному.

Общая сумма незаконного денежного вознаграждения (взятки) составила 18 210 рублей. Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой области законным и обоснованным.

В ведомстве разъяснили, что санкция части 3 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.