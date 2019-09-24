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Глава Линовской волости Пыталовского района незаконно трудоустроила мужа

Глава Линовской волости Пыталовского района незаконно трудоустроила супруга на должность водителя в администрацию волости. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, прокуратура Пыталовского района провела проверку исполнения требований федерального закона «О противодействии коррупции» в деятельности администрации муниципального образования «Линовская волость».

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«В ходе надзорных мероприятий установлено, что глава муниципального образования приняла своего супруга на должность водителя в администрацию сельского поселения, - отметили в пресс-службе. - При этом в нарушение требований статьи 10 федерального закона "О противодействии коррупции", закона Псковской области "О статусе главы муниципального образования" соответственное уведомление в адрес губернатора Псковской области не направлялось».

В ведомстве разъяснили, что это уведомление - о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Кроме того, меры по предотвращению или урегулированию возникшего конфликта интересов не принимались. Поэтому прокуратура района внесла в адрес представительного органа муниципального образования представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В пресс-службе добавили, что требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, глава муниципального образования уведомила губернатора Псковской области о возникновении личной заинтересованности, трудовой договор расторгнут.