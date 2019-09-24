Происшествия

Псковичей просят помочь в поисках пропавшего жителя Пензенской области

Пензенские следователи просят помочь установить местонахождение пропавшего Рашадана Меликова, родившегося 18 октября 1970 года.

16 июля 2018 года он безвестно исчез в Пензенской области. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На вид 50 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, носит усы. Был одет в черную майку, серые брюки, обут в черные сланцы.

При наличии какой-либо информации, просьба обращаться в СУ СК РФ по Пензенской области.