Происшествия

В Псковской области установили воров, похитивших трактор, сварочный аппарат и лестницу

Полицией установлены лица, подозреваемые в совершении краж на территории Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, со стоянки в поселке Троица Великолукского района свободным доступом были похищены трактор «МТЗ-82», цепи противоскольжения и другое имущество. В этом противоправном деянии подозревается безработный, судимый житель Великолукского района 1977 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенная техника изъята. Ведется проверка.

В Острове в период 20 по 24 сентября с чердака дома по улице 1 Мая свободным доступом совершена кража сварочного аппарата, болгарки и перфоратора. Причиненный ущерб составил более 12 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данного хищения. Это 47-летний безработный, судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках с 8 по 23 сентября из частного дома по улице Литвиниховской неизвестный злоумышленник, вскрыв входную дверь, похитил два газовых баллона, изделия из металла, триммер, два алюминиевых бака и металлическую лестницу. По имеющимся данным, незваным «гостем» оказался проживающий по соседству 30-летний безработный, судимый великолучанин. Часть похищенного изъята. Ведется следствие.