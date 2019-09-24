Происшествия

В Великих Луках полицией у местного жителя изъято более полукилограмма конопли

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки у местного жителя обнаружена и изъята конопля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе на Ловати 19 сентября возле дома по улице Дружбы в ходе оперативно-розыскных мероприятий у 26-летнего безработного, судимого молодого человека полицейские изъяли части растений конопли общей массой 558 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.