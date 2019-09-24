Происшествия

В Порхове задержан мужчина, пытавшийся похитить духи из магазина

25 сентября около 14:40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине в городе Порхов на улице Красноармейской, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две упаковки духов на сумму более 8000 тысяч рублей.

.Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.