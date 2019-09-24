Происшествия

За «пьяное» ДТП будут судить жителя Пскова

Прокурором Псковского района утвержден обвинительный акт в отношении 55-летнего жителя города Пскова, совершившего преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, постановлением мирового судьи мужчина ранее (в августе 2018 года) был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и ему было назначено наказание в виде административного штрафа размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Являясь лицом, привлеченным к административной ответственности, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения вновь в середине июля 2019 года управлял автомашиной «Форд Мондео GLX» на 293-м километре автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Псков-Пустошка до границы с Республикой Беларусь» и, не обеспечив безопасную дистанцию, совершил столкновение с впереди движущим автомобилем «Пежо» и был задержан сотрудниками ДПС.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.