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Суд признал вину жительницы Дедовичского района, натравившей питбуля на сожителя

Суд признал виновной 46-летнюю жительницу Дедовичского района, которая в ходе ссоры натравила на питбуля на сожителя. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, местная жительница привлечена к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

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«Приговором мирового судьи судебного участка №4 Дедовичского района она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия)», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, в суде установлено, что в 24 апреля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем, с целью причинения ему телесных повреждений, являясь владелицей собаки породы «американский питбультерьер», дала ей команду «фас» для нападения на потерпевшего. В результате укусов собаки последнему причинены телесные повреждения - две раны левой голени, рана правой голени.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор суда не вступил в законную силу», - заключили в ведомстве.