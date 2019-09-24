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Происшествия

В рамках расследования уголовного дела о присвоении денег облсовпрофа проведены обыски

26.09.2019 13:09|ПсковКомментариев: 0

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) в отношении Псковского облсовпрофа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ в Псковской области.

Сегодня в рамках расследования данного уголовного дела на основании судебных решений, полученных по ходатайству следствия, по месту жительства руководства облсовпрофа проведены 5 обысков. В ходе данных следственных действий изъяты документы и электронные носители информации, которые могут иметь значение при расследовании и разрешении данного уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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