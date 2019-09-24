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В Псковской области были задержаны подозреваемые в убийстве подмосковного депутата

Сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых подозреваемых по делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Сидоровой и членов ее семьи.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны восемь его соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин», - сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, задержанные являются участниками преступного сообщества, возглавляемого криминальным авторитетом «Шишканом» (Олег Медведев).

«Предполагаемым мотивом преступления стали разногласия между ним и потерпевшей, связанные с ее бизнесом», - сказала Петренко.

Со своей стороны, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что «мероприятия по задержанию фигурантов были проведены в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях».

Задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также ряде иных тяжких и особо тяжких преступных деяний.

По данным МВД, депутат и ее родственники были похищены из дома в подмосковном селе Малахово. Предположительно, они были убиты из-за того, что между Шишкановым и Сидоровой возник конфликт, связанный с ее бизнесом. Сидорова вместе с мужем, сестрой и сыном исчезли в феврале 2012 года. Их тела так и не были найдены.