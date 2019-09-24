Происшествия

Псковская полиция задержала подозреваемую в открытой краже кошелька у пенсионерки

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по Пскову задержали ранее судимую гражданку, подозреваемую в грабеже, совершенном в отношении пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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«По версии следствия, днем 1 августа к пожилой гражданке, возвращавшейся из магазина домой, на улице Бастионной подошла неизвестная женщина и открыто похитила из пакета пенсионерки кошелек с деньгами в сумме около 4 тысяч рублей, после чего - скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что подозреваемая - не работающая неоднократно судимая псковичка 1977 года рождения. В настоящее время, в ходе следствия, устанавливается причастность подозреваемой и к другим подобным преступлениям.