Происшествия

Попасть в тюрьму может великолучанка, укравшая мужскую куртку

Прокуратурой города утверждено обвинительное постановление и направлено в суд уголовное дело по обвинению 54-летней жительницы города Великие Луки в совершении кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе дознания, проведенного в сокращенной форме, установлено, что 31 июля данная гражданка, находясь в магазине, расположенном на первом этаже ТЦ «Весна» города Великие Луки, увидела на импульсной корзине мужскую куртку, оставленную без присмотра ее владельцем, которую решила похитить.

Реализуя свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она подошла к импульсной корзине и забрала данную куртку себе, после чего положила ее в покупательскую тележку и после оплаты на кассе приобретенного товара, вынесла ее из магазина. Материальный ущерб пострадавшему составил 4560 рублей 75 копеек. С места преступления обвиняемая с похищенным имуществом скрылась и распорядилась им по своему усмотрению.

Санкцией ч.1 ст.158 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе, лишение свободы на срок до 2 лет.

При назначении наказания виновной судом должны быть учтены положения ч.6 ст.226.9 УПК РФ, предусматривающей, что в случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, по которому дознание производилось в сокращенной форме, назначенное наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления.