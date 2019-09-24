Происшествия

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту хранения взрывчатых веществ

Прокуратурой города признано законным решение дознавателя ОД ОМВД России по городу Великие Луки о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, 20 августа при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений» в гаражном боксе, расположенном на улице Гоголя города Великие Луки, обнаружено и изъято запрещенное к обороту взрывчатое вещество в виде 1356 грамм промышленно изготовленного тротила, являющегося взрывчатым веществом бризантного действия, пригодного для применения по прямому назначению – производства взрыва, которое незаконно было приобретено и хранилось в указанном доме.

Санкцией ч.1 ст.222.1 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.