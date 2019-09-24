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Псковские полицейские и волонтеры закрасили более 70 граффити с рекламой наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтерами антинаркотического движения удалили с фасадов зданий более 70 надписи, содержащие рекламу наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Участники мероприятия разбились на несколько команд. И в течение дня с помощью кистей и красок закрасили более 70 незаконных надписей, рекламирующих наркотические средства, которые нанесли неизвестные лица на фасады многоквартирных домов и учебных заведений, а также в местах отдыха и массового пребывания людей, - отметили в пресс-службе. - В целях привлечения представителей широкой общественности к ситуации, связанной с распространением на территории региона рекламы наркотических средств, подобные профилактические рейды проводятся стражами порядка и их добровольными помощниками на регулярной основе».

Кроме того, в управлении добавили, что к данной социально значимой деятельности с помощью интерактивной карты города может присоединиться любой законопослушный гражданин. Это совместный проект администрации города Пскова и одной из известных телекоммуникационных компаний. Он позволяет активно включиться в процесс мониторинга состояния объектов инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Также в ведомстве добавили, что жители области могут зарегистрироваться на интернет-сайте и сообщить об обнаруженных надписях, пропагандирующих употребление и распространение наркотиков. Вся полученная информация распределяется между ответственными организациями. А сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Пскова, в свою очередь, осуществляют контроль за исполнением выявленных проблем.